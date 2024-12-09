Росзаповедцентр Минприроды России создал фотобанк всей заповедной системы страны на технологиях Yandex Cloud

Росзаповедцентр Минприроды России и Центр технологий для общества Yandex Cloud совместно с Центром пространственных исследований («Геоинтеллект») запустили новый фотобанк с профессиональными снимками, полученными в заповедниках и национальных парках России. Все фотографии можно бесплатно публиковать в социальных сетях и материалах СМИ, а также использовать в других просветительских и научных проектах – для этого при скачивании фото достаточно принять условия договора-оферты, а при использовании фотографий указать автора и источник получения изображений. Встроенная в фотобанк нейросеть автоматически определяет на снимках виды животных и упрощает поиск нужных фотографий. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Совместный проект Росзаповедцентра, Центра технологий для общества Yandex Cloud и «Геоинтеллекта» направлен на внедрение новых технологий в исследование дикой природы. Профессиональные фотографы могут загружать в сервис изображения, а пользователи – искать и выбирать снимки по ключевым словам. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в «Яндекс ID».

«Заповедная система – это 108 заповедников, 72 национальных парка и 65 заказников, каждый уголок которых неповторим. Задача проекта – собрать на одном ресурсе как можно больше фотографий первозданной природы России и дать возможность всем желающим использовать эти фотографии в экопросветительских и научных целях», – отметила руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук.

Для разработки решения на базе искусственного интеллекта использовалась нейросеть Yolo 11 и нейросеть для распознавания разных видов животных, разработанная в 2023 г. Yandex Cloud и студентами ШАДа для ученых Сайлюгемского национального парка. Изображения обрабатываются и хранятся на облачной платформе Yandex Cloud. Нейросеть автоматически определяет и размечает тегами фото животных и птиц из 49 отрядов. С помощью технологии можно найти на снимках даже представителей таких редких видов, как манул, амурский тигр, снежный барс, красный волк, зубр, кабарга, стерх, дрофа и др. Лучше всего нейросеть распознает дальневосточного леопарда, амурского тигра и барсука – точность составляет 90% и выше. Применение нейросетей значительно ускоряет поиск нужных изображений и помогает ученым в исследовательской работе. Например, на основе полученных снимков для каждой особи таких редких видов, как амурский тигр и снежный барс, ученые составляют своеобразный паспорт, поскольку полоски и пятна у каждого зверя индивидуальны, как отпечатки пальцев у человека. Сопоставление материалов с фотоловушек позволяет отслеживать передвижения каждого животного, состояние его здоровья, случаи взаимоодействия с другими особями.

«Перед нами стояла непростая, но интересная задача: нужно было в короткий срок сделать на облачной платформе аналог известной системы, в которой многие смотрят примеры фотографий ремонта и мебели, да еще учесть лицензионные особенности фотографов, ролевые модели, привязку к интерактивной карте и многое другое», – сказал Денис Струков, директор Центра пространственных исследований («Геоинтеллект»), разработчик платформы фотобанка.

Теперь каждый фотограф может внести свой вклад в создание цифрового хранилища красоты заповедной природы и популяризацию природоохранного дела, загрузив на сайт свои снимки, сделанные на особо охраняемых природных территориях страны.

В фотобанке уже представлена масштабная серия фотографий одного из ведущих фотографов дикой природы и экспертов заповедной системы России – Игоря Шпиленка. Эту серию он сделал в рамках уникальной двухгодичной фотоэкспедиции «Заповедная Россия: от Кольского до Камчатского», в ходе которой на специально оборудованном вездеходном автомобиле дважды пересек страну: в 2022 г. – с севера на юг, а в 2023 г. – с запада на восток, посетив свыше 50 особо охраняемых природных территорий федерального значения и запечатлев их красоту не только с земли, но и с воздуха.