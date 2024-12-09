CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей

«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили, говорится в сообщении маркетплейса. Теперь покупатели смогут искать и сравнивать автомобили на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сейчас в ассортименте «Маркета» есть машины от китайских автопроизводителей Chery, Jaecoo и Omoda. Среди моделей кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max New, а также Arrizo 8, J7 и J8, C5 и S5. В ближайшее время «Маркет» планирует начать сотрудничать с другими автопроизводителями и дистрибьюторами, и расширить ассортимент доступных к заказу машин. Помимо этого покупатели смогут также заказать на «Маркете» необходимые аксессуары и комплектующие.

Найти автомобили на «Маркете» можно в разделе «Автотовары» или через поисковую строку. При выборе машины покупатель может сравнить ключевые характеристики разных моделей по фильтрам: тип, объем и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и др. После оформления заказа и выбора удобного автосалона для самовывоза с ним свяжется менеджер, чтобы уточнить данные для создания всех документов. Затем покупателю нужно будет приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль с нулевым пробегом. Купить автомобиль на «Маркете» можно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем — и по предоплате.

Автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на «Яндекс Маркете». Сейчас в разделе можно найти более 30 млн уникальных позиций. Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары. За первые 10 месяцев 2024 г. продажи в категории выросли в 1,55 раза год к году.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

«Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

США заплатят $3 миллиарда, чтобы изгнать из Америки Huawei и ZTE

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще