«Яндекс Маркет» запустил продажу автомобилей

«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили, говорится в сообщении маркетплейса. Теперь покупатели смогут искать и сравнивать автомобили на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сейчас в ассортименте «Маркета» есть машины от китайских автопроизводителей Chery, Jaecoo и Omoda. Среди моделей кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max New, а также Arrizo 8, J7 и J8, C5 и S5. В ближайшее время «Маркет» планирует начать сотрудничать с другими автопроизводителями и дистрибьюторами, и расширить ассортимент доступных к заказу машин. Помимо этого покупатели смогут также заказать на «Маркете» необходимые аксессуары и комплектующие.

Найти автомобили на «Маркете» можно в разделе «Автотовары» или через поисковую строку. При выборе машины покупатель может сравнить ключевые характеристики разных моделей по фильтрам: тип, объем и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и др. После оформления заказа и выбора удобного автосалона для самовывоза с ним свяжется менеджер, чтобы уточнить данные для создания всех документов. Затем покупателю нужно будет приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль с нулевым пробегом. Купить автомобиль на «Маркете» можно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем — и по предоплате.

Автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на «Яндекс Маркете». Сейчас в разделе можно найти более 30 млн уникальных позиций. Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары. За первые 10 месяцев 2024 г. продажи в категории выросли в 1,55 раза год к году.