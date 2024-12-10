Еще 28 сел в Чувашии получили доступ к мобильной связи «МегаФона»

Местные жители теперь могут пользоваться госуслугами, проходить обучающие курсы и общаться по видеосвязи с близкими на скорости до 70 Мбит/с. «МегаФон» развернул сеть 4G в малых населенных пунктах в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Всего технические специалисты оператора провели работы в 15 районах республики, наиболее масштабные — в Канашском, Янтиковском и Яльчикском. За счёт активации среднего и высокого диапазона частот связисты обеспечили стабильное покрытие и достаточную ёмкость сети. Благодаря этому абоненты сейчас смотрят потоковое видео и скачивают большие объемы информации без задержек и зависаний даже в часы пиковой нагрузки на телеком-оборудование.

«В этих 28 населенных пунктах проживает от 100 до 500 человек. А всего доступ к надежному и быстрому интернету получили более восьми тысяч жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Помимо расширения покрытия в рамках УЦН 2.0, компания также модернизировала действующие базовые станции в сельской местности. В течение года инженеры охватили более 110 поселений в 18 районах республики — от расположенных на севере Чебоксарского и Моргаушского до южных Алатырского и Шемуршинского.

Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах мобильного трафика в Чувашии: за год активность пользователей выросла на 23%. При этом на села и деревни приходится 28% интернет-данных региона. Одному абоненту из малого населённого пункта необходимо в среднем 26 Гбайт в месяц.