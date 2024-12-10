CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда

Цифровая экосистема МТС расширила сети фиксированного интернета до 1 Гбит/с в Волгограде. К новогодним каникулам еще около 25 тыс. волгоградских семей получили техническую возможность пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы в жилых комплексах Волгограда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по развитию сети широкополосного доступа в интернет были проведены во всех районах Волгограда. В общей сложности МТС провела или модернизировала инфраструктуру в 264 многоквартирных домах города. В частности, гигабитный интернет и цифровое ТВ появились в ЖК «Художники», «Колизей», «Долина», «Изумрудный город», «Резиденция», «Галактика», «Бродвей», «Берег Волги». В результате скорость домашнего интернета волгоградцев была увеличена до 1 Гбит/с., что в 10 раз превышает стандартную скорость 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи.

«Интернет-трафик постоянно растет, как и количество гаджетов, которыми в среднем одновременно пользуются в одной семье. К стандартному набору волгоградцев из смартфонов, ноутбуков и телевизоров добавляется все больше умных устройств, которые также подключают к сети домашнего интернета. Чтобы на новогодних каникулах домочадцам не было «тесно» в сети, мы активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области и расширяем количество домов, которые могут подключить домашний интернет, скорости которого хватает на всех», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов

Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Акционеры HeadHunter порадовали себя спецдивидендами в размере 40 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще