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Китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore

Более 60 млн руб. потратили китайские разработчики игр на продвижение приложений из российского магазина приложений RuStore через платформу «VK Реклама» с января по ноябрь 2024 г. Рекламные расходы разработчиков из Китая в III квартале 2024 г. выросли в пять раз относительно I квартала 2024 г. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Наиболее активно продвигают игры в жанре стратегий и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлечения.

«Мы стремимся предоставить необходимую инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных тайтлов на российском рынке. Например, разработчики могут запустить рекламу своих приложений через платформу «VK Реклама». Китайские паблишеры игр наиболее заинтересованы в монетизации и рекламе для привлечения новых платежеспособных пользователей. По сравнению с первым кварталом 2024, средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в RuStore в третьем квартале вырос на 40%», — отметил директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов.

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