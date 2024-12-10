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«Книги Билайн» представили рекомендательную систему на базе GigaChat

«Книги Билайн» внедрили интеллектуальную рекомендательную систему на основе нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка. Теперь пользователи сервиса могут получить рекомендации конкретных книг, подобранных по таким параметрам, как атмосфера произведения, сюжетные линии, сходство с другими книгами, ключевые события и характеристики персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Более половины от всех пользователей цифровых сервисов для чтения и прослушивания книг в России испытывают трудности с выбором контента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами «Билайна»: 54% пользователей различных сервисов назвали проблемой выбор книги и неточные рекомендации.

Рекомендательная система от GigaChat в «Книгах Билайн», впервые реализованная на рынке цифровых книг, полностью меняет подход к выбору литературы. Искусственный интеллект помогает решать проблему выбора, предлагая релевантные варианты даже при запросах без указания конкретной книги. В реализации этого решения помогали специалисты компании Red_mad_robot.

Павел Тулубьев, заместитель генерального директора по продуктовому развитию розничного бизнеса «Билайна»: «Наша система уже предлагает интересные варианты произведений по запросу читателя, и мы продолжаем ее обучение. Например, при запросе “мрачный скандинавский детектив” система предложит такие произведения, как “Девушка с татуировкой дракона” Стига Ларссона. А на запрос “книги, похожие на бестселлер Алексея Иванова ‘Бронепароходы’” выдаст “Крейсера” Валентина Пикуля или “Подводную войну” Анатолия Сарычева. Разнообразие и сложность запросов позволят нашим пользователям не только находить интересные книги, но и помогать совершенствовать и развивать систему, делая ее еще более точной и полезной для всех».

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка: «Технологии больших языковых моделей позволяют обрабатывать большие объемы неструктурированных данных, обеспечивая глубокий анализ по множеству критериев. Это открывает перед бизнесом новые перспективы создания рекомендательных систем, соответствующих уникальным потребностям каждого клиента. Так, например, пользователи сервиса "Книги Билайн" теперь могут получить рекомендации конкретных произведений, подобранных по широкому набору параметров. Я убежден, что внедрение генеративного искусственного интеллекта позволит сделать сервис ещё более популярным среди пользователей».

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