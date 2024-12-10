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Корпоративные клиенты могут заранее записаться в 600 офисов Сбербанка на Северо-Западе

У представителей бизнеса и предпринимателей появилась возможность спланировать визит в офис Сбербанка. Теперь они, как и частные клиенты банка, могут заранее записаться в удобный офис на определённое время в приложении «СберБанк Онлайн». Услуга доступна в 600 отделениях Сбербанка в крупных городах и небольших населенных пунктах Северо-Западного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы записаться на визит, в «СберБанк Онлайн» нужно указать желаемый для посещения офис, нажать кнопку «Записаться», далее выбрать «Бизнес» и операцию, которую необходимо совершить в офисе, а также день и время. После этого в приложении сформируется четырёхзначный код бронирования, который нужно будет ввести на терминале электронной очереди в офисе в разделе «Я записывался». Клиента пригласят в первое освободившееся окно.

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