«МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам

В 2024 г. свердловчане стали на 52% чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов. Жителям также требуется больше времени на диалог со специалистами – время общения на профильных ресурсах выросло на 14%. Такой вывод сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенного трафика десятков тематических сайтов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшей популярностью у свердловчан в текущем году пользуется площадка «Ясно». Также в топ-3 вошли сервисы Alter и Zigmund.Online. При этом самые высокие темы роста трафика осенью 2024 г. показал Alter, где объем переданных данных увеличился в 2,7 раза.

Чаще других онлайн-психотерапией интересуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи востребованы у пользователей 35-44 лет (24% от общего объема). Наименее всего профильные специалисты востребованы у людей старше 55 лет.

Больше половины пользователей сервисов по подбору психологов — женщины. На жительниц Среднего Урала приходится 55% интернет-трафика подобных ресурсов. Поиском психологов занимаются в основном дамы 35-44 лет — в этой возрастной категории женщин, интересующихся онлайн-психологией, в полтора раза больше, чем мужчин. Сильный пол обращается за онлайн-консультациями чаще всего в возрасте 45-54 лет – эта возрастная категория дает 29% всего «мужского» трафика на подобные ресурсы.

Поиском психологов жители Свердловской области начали заниматься в июле, тогда как октябрь в 2024 г. стал пиковым месяцем по интересу к соответствующим сервисам. Чаще всего сессии психотерапии проводят по средам, а в выходные, напротив, на тематические сайты почти не заходят.