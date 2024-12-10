МТС улучшила сеть LTE для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне «Лазурный берег». Проведенные работы по запуску нового оборудования позволили увеличить скорость мобильного интернета в среднем на треть для более 2000 жителей густонаселенного микрорайона Благовещенска, а также посетителей ФОК на берегу реки Зея. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование включено в районе улицы Набережная между Конной и Заводской. Здесь располагаются новостройки микрорайона «Лазурный берег», а также новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный объект является одним из самых крупных в регионе. На площади почти 3000 кв. метров, размещаются два этажа спортивных помещений, что позволяет проводить соревнования различного уровня, в том числе всероссийского уровня. Теперь спортсмены и болельщики могут вести прямые трансляции с турниров, загружать в соцсети фото победителей и призеров соревнований.

«Набережная реки Зеи, или как ее называют «Серебряная миля», популярное место отдыха благовещенцев, а также динамично развивающийся район города. Здесь продолжается строительство жилых домов, поэтому потребление интернет-трафика будет расти. Для комфорта жителей и отдыхающих МТС модернизирует существующие сети и запускает новую телеком-инфраструктуру, чтобы горожане всегда были онлайн даже во время вечерних нагрузок на сеть», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее, МТС завершила строительство волоконно-оптической линии связи Зея-Береговой в Зейском округе. Это позволило значительно повысить стойкость сети LTE в прибрежных поселках вокруг Зейского водохранилища, а также значительно увеличить скорость мобильного интернета.