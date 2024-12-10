Опрос МТС Travel: 60% путешественников в 2024 году практиковали событийный туризм

Сервис путешествий МТС Travel изучил популярность событийного туризма у россиян. Согласно исследованию, 60% опрошенных в 2024 г. хотя бы раз совершили путешествие, приуроченное к культурному или спортивному событию. Большинство поездок были спланированы ради посещения музыкальных концертов звезд — такими оказались 35% событийных путешествий. Об этом CNews сообщили представители

Также россияне отправлялись в поездки для посещения спортивных соревнований (32% поездок), музыкальных фестивалей (28%), национальных фестивалей и праздников (17%), художественных выставок (16%). В топ популярных мероприятий также вошли фестивали кино и театра (15%), гастрономические фестивали (13%) и выставки цветов (11%). В данном вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Самыми востребованными фестивалями у путешественников стали VK Fest, Нашествие и Stereoleto, а любимым исполнителем, ради которого чаще всего отправлялись в поездки — группа «Руки Вверх!».

Согласно опросу МТС Travel, 87% россиян отправлялись в поездки ради мероприятий только внутри страны. Главными регионами событийного туризма оказались Москва и Московская область (40% ответов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (27%), а также Краснодарский край (16%). В пятерку популярных направлений также вошли Республика Татарстан и столица региона Казань (13%), Екатеринбург и Свердловская область (8%). При этом более половины респондентов отправлялись в путешествия за мероприятиями в регионы по соседству (55%).

В большинстве случаев поездки, приуроченные к событиям, обходились опрошенным в сумму от 10 до 50 тыс. руб. на человека, об этом сообщили половина респондентов. Еще 23% опрошенных рассказали, что потратили от 50 до 100 тыс. руб. Событийный туризм россияне чаще всего совмещают с посещением туристических достопримечательностей (60% ответов), гастрономических точек (46%), местных рынков и магазинов (41%), музеев, театров и выставок (34%).

Каждому десятому участнику опроса удалось в этом году побывать на мероприятиях как в России, так и за рубежом, а 3% ездили только в заграничные путешествия, приуроченные к культурным и спортивным событиям. Из них чаще всего опрошенные россияне совершали поездки в ближнее зарубежье (страны СНГ, Грузию и Абхазию — 40% ответов), а также в Турцию (33%) и Европу (32%).

80% путешественников организовывали свои поездки с целью посещения мероприятий самостоятельно, 12% обращались к услугам туроператоров и агентов, а 8% пробовали и тот, и другой варианты. В среднем большинство (60%) таких путешествий, согласно данным опроса, продолжались менее недели.

70% респондентов рассказали, что планируют в следующем году поехать в путешествие с целью посещения мероприятия. Музыкальные концерты звезд (39% ответов), музыкальные фестивали (33%) и спортивные события (26%) по-прежнему остаются в топе интересов россиян.

Методика: в опросе приняли участие одна тыс. россиян в возрасте от 18 лет; в некоторых вопросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.