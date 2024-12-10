В «Яндекс Картах» появились новые панорамы более 400 городов России

«Яндекс Карты» обновили панорамы городов и поселков по всей России. Сервис отснял улицы более 400 населенных пунктов — 40 из них попали в панорамы впервые. Детальные фото позволят виртуально прогуляться по разным регионам: рассмотреть достопримечательности, узнать, как выглядит вход в нужное здание, изучить детали автомобильных и пешеходных маршрутов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2024 г. «Карты» сделали актуальные снимки улиц шести городов-миллионников — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Новые панорамы также получили все туристические города Калининградской области и побережья Краснодарского края, природные зоны Байкала и Амура, горы Кавказа, берега Куршской косы. Карты уделили особое внимание малым населенным пунктам страны. Так, панорамы теперь есть у 40 городов и поселков с небольшим населением — самым маленьким из них стало село Териберка на берегу Кольского полуострова, где проживает около 500 человек.

Яндекс В «Яндекс Картах» появились новые панорамы более 400 городов России

Съемки новых панорам проходили с мая по октябрь 2024 г. В результате Карты сделали более 1,6 млн панорамных снимков — это около 55 тыс. километров дорог России.

Благодаря высокому разрешению каждой фотографии пользователи могут рассмотреть на панорамах почти любые детали города: от общего вида зданий до пандусов у подъездов и табличек с номерами квартир. Высокая детализация снимков также помогает автоматически обновлять информацию в Картах. С помощью компьютерного зрения с панорам считываются дорожные знаки, номера домов, светофоры и прочие детали. Если алгоритм замечает новые данные, то предлагает добавить уточнения на карту города.

Кроме того, панорамы помогают создавать карты с подробной дорожной разметкой, которые уже доступны в 30 городах России. Для этого используется технология репроецирования панорам, которая накладывает панорамные снимки на спутниковые с учетом перспективы. Она позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс оцифровки. В будущем детализированные дороги появятся и на картах других городов страны.