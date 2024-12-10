Верификация пользователей через Telegram сократит расходы бизнеса на массовые рассылки

В октябре 2024 г. мессенджер Telegram запустил авторизацию по номеру телефона (Telegram Gateway). Этот инструмент предназначен для рассылки кодов подтверждения клиентам через мессенджер. Компания edna интегрировала Telegram Gateway в свое омниканальное решение по управлению рассылками edna Enterprise. Теперь бизнес может настраивать отправку верификационных сообщений через API. Затраты на авторизацию пользователей будут снижаться за счет замены дорогих SMS на более дешевые сообщения в Telegram. Об этом CNews сообщили представители edna.

Ранее прислать код верификации в Telegram можно было только тем пользователям, которые подписались на канал или чат-бот бренда. Сейчас это можно сделать по номеру телефона через официальный сервис Telegram Gateway.

Интеграция сервиса в омниканальное решение edna будет в первую очередь полезна крупным компаниям, которые используют различные способы для доставки верификационных сообщений. Одно и то же сообщение можно отправлять через разные каналы, используя Telegram в качестве первого этапа такой каскадной рассылки. Код верификации доставляется мгновенно в чат с авторизационными сообщениями.

В ближайшее время edna планирует добавить Telegram в единый личный кабинет клиента. Это позволит отслеживать платежи и статистику по всем каналам. Также компаниям доступна поддержка аккаунт-менеджеров и технических специалистов, мониторинг.

«В большинстве случаев верификационные коды рассылаются с помощью SMS, а это самый дорогой канал для рассылок — около 3 руб. за сообщение. Благодаря Telegram стоимость одного сообщения составляет около 1 руб. Если код не будет доставлен в мессенджер, его можно автоматически отправить в SMS. Кроме того, Telegram — быстрорастущий мессенджер с аудиторией 1 млрд пользователей. Стоит ожидать, что в ближайшее время направление бизнес-коммуникаций будет развиваться, и появится возможность отправки сервисных и маркетинговых рассылок», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в компании edna.