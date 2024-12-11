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«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером

Российская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой VMware NSX: упростит настройку маршрутизации и откроет широкие возможности для управления виртуальными сетями уровней L2 и L3. Новая версия будет доступна заказчикам в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

В будущем релизе SpaceVM 7 компания «Даком М» представит ряд изменений, делающих платформу виртуализации более функциональной и адаптивной для пользователей.

Благодаря новому интегрированному в SpaceVM SDN-контроллеру пользователи получают доступ к управлению сетевыми интерфейсами узлов кластера, разделению трафика управления и трафика виртуальных сетей, а также микросегментации для точечной фильтрации трафика каждой виртуальной машины. Дополнительно будет поддерживаться инспекция сетевого трафика (Deep Packet Inspection), а также его захват для анализа. Эти функции обеспечивают производительность, повышают отказоустойчивость сети и дают больше возможностей для управления сетевыми потоками.

Платформа SpaceVM 7 также упрощает управление сетями за счет внедрения прозрачной виртуальной сети. Благодаря интеграции с VxLAN пользователи могут настраивать масштабируемые сети и подключать их к внешним системам без необходимости углубляться в детали физической инфраструктуры.

Одним из ключевых улучшений в новой версии станет поддержка как статической, так и динамической маршрутизации. Использование протокола BGP упрощает управление сложными сетевыми взаимодействиями и обеспечивает большую пропускную способность, что особенно важно для крупных предприятий.

Изменения платформы будут реализованы на архитектурном уровне с использованием языка Go и интеграции RabbitMQ, что позволит улучшить надежность и производительность, а также сократить задержки в работе сети, повысить скорость синхронизации и стабильность работы всей инфраструктуры.

SpaceVM 7 сохранит интуитивно понятный веб-интерфейс, который позволит управлять всеми аспектами облачной инфраструктуры, сетевых подсистем и виртуальных рабочих столов через единую панель.

«Спрос на российские облачные решения в 2023 г. вырос на треть и продолжает расти благодаря цифровизации и уходу зарубежных конкурентов. Облачные сервисы стали многомиллиардным рынком, где ключевым вызовом остается замена импортных решений на функциональные отечественные аналоги. Компания «Даком М» активно отвечает на этот запрос, модернизируя платформу SpaceVM. В течение 2025 г. планируется внедрение глубокой сегментации сетей, анализа трафика (DPI) и динамической маршрутизации, что позволит гибко конфигурировать платформу к нуждам бизнеса», – отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

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