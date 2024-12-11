Как знакомились и общались пользователи в 2024 году: 149 млн мэтчей в «VK Знакомствах» и 4 млрд реакций в «VK Мессенджере»

Аудитория «VK Знакомств» выросла до 36,4 млн человек, которые образовали рекордные 149 млн мэтчей, а активность в чатах дейтинга увеличилась на 165%. В «VK Мессенджере» пользователи отправили друг другу голосовых на 45 млн часов и поставили более четырех млрд реакций на сообщения. Сервисы подводят итоги 2024 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Знакомства»

По сравнению с 2023 г. аудитория «VK Знакомств» выросла на 40%, достигнув 36,4 млн человек. Пары отправили друг другу 1,3 млрд сообщений — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В 2024 г. в сервисе появились подборки анкет по интересам. Самым популярным стал спорт: его указали 1,2 млн пользователей. На втором месте — ценители еды, их 1,1 млн. Третью строчку заняли поклонники музыки, которых 937 тыс.

«VK Мессенджер»

В «VK Мессенджере» в 2024 г. пользователи активно обменивались голосовыми и видеосообщениями. Функцией отправки аудиосообщений воспользовались 39 млн человек, в сумме записав 45 млн часов — это порядка 5,14 тыс. лет. Самый активный пользователь наговорил голосовых на 2,2 тыс. часов — больше трех месяцев непрерывного прослушивания.

Более 19 млн человек отправляли друзьям и близким видеосообщения, общая длительность которых составила 4,5 млн часов. Самый большой любитель этого формата записал кружочков на 1,4 тыс. часов.

Пользователи поставили на сообщения собеседников 4,3 млрд реакций, из которых 982 тыс. поставил один пользователь. Суточный рекорд этого года — 28 млн реакций, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2023 г.

Ранее «ВКонтакте» рассказала про итоги «VK Видео». Суточный рекорд просмотров составил 2,9 млрд, число авторов оригинального контента на платформе выросло на 52%, а доля смотрения «VK Видео» на Smart TV составляет более 30% от всего смотрения на платформе.