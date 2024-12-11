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«МегаФон»: жители Северной Осетии не устояли перед распродажами в Сети

В сезон распродаж пользователи региона потратили рекордный объем дата‑трафика на сайтах интернет‑магазинов. Цифры на 20% превысили средние по году и на 54% — показатели прошлого ноября-декабря. При этом в топе не только маркетплейсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» изучили обезличенные данные абонентских обращений на порталы 100 крупных интернет‑магазинов страны. В последние недели, на которые пришлись масштабные акции со скидками, максимальный трафик из региона был направлен на следующие категории ресурсов: маркетплейсы с широкой товарной линейкой; магазины спортивной одежды и оборудования; магазины электротехники; магазины украшений; магазины косметики.

Менее востребованы детские магазины, электронные аптеки и площадки, представляющие популярные бренды одежды. А в самом конце рейтинга — товары для домашних животных, канцелярские товары и сантехника.

Как показывает big data, главную аудиторию интернет-магазинов в Северной Осетии составляют люди 35‑44 лет — почти половину трафика задействуют именно они. Женщины проводят за онлайн‑шоппингом большее количество времени, чем мужчины.

Особенно охотно жители республики выбирают товары по пятницам и субботам, а меньше всего времени на покупки у них находится по воскресеньям. При этом пик продаж пришелся на 11 и 27 ноября, а также 5 декабря 2024 г.

«Совершать онлайн-покупки в любое время и не тратя время на дорогу — удобно, прежде всего для тех, кто живет вдали от городов. Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы находить нужные вещи было комфортно с мобильных устройств. В этом году наши инженеры построили и модернизировали более 200 телеком-объектов в регионе. Особое внимание уделили крупным районам по численности населения: Алагирскому, Ардонскому, Моздокскому, Пригородному», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии‑Алании Ацамаз Бесолов.

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