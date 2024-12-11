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Минцифры: связь в Крыму становится доступнее

В Крыму продолжается работа по обеспечению комфортной и доступной связи для жителей региона. Минцифры рассчитывает, что к «домашним тарифам» присоединится большинство операторов и будут добросовестно подходить к формированию цен. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Т2

С 8 октября 2024 г. оператор полностью отменил ограничения на связь и интернет. Если абонент регистрируется в сети «Миранда-Медиа», ограничений на пользование услугами нет. Аналогичный шаг делают операторы, работающие на сети Т2.

«Билайн»

С 1 января 2025 г. предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети «К-Телеком». Объем передачи данных — до 700 МБ в день. Для снятия ограничений можно воспользоваться специальными опциями.

«Мегафон»

С 28 февраля 2025 г. также отменит ограничения на голос и интернет. Передача данных — до 700 МБ в день при регистрации в сети «К-Телеком». Абоненты также смогут воспользоваться специальными опциями для снятия ограничений.

Минцифры с операторами продолжают улучшать условия связи в Крыму.

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