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МТС прокачала мобильный интернет в Театре на Цветном

АО «МТС», цифровая экосистема, расширила пропускную способность мобильной сети в «Театре на Цветном» – новом столичном театральном пространстве. К премьере постановки «Клоуны в поисках счастья», открывающей новую театральную сцену 12 декабря, МТС установила современное телеком-оборудование, которое обеспечивает посетителей скоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый московский театр на 540 зрителей, расположившийся на месте бывшего концертного зала «Мир», примыкает к Московскому цирку Никулина на Цветном бульваре. Он находится под управлением дочерней компании МТС ꟷ МТС Live – и создан для развития нового формата театральных постановок, основанного на современной клоунаде с использованием аудиовизуальных технологий, трюков, танцев и музыки.

Для улучшения качества связи в новом культурном пространстве Москвы специалисты МТС разместили в сценическом зале театра дополнительный сектор базовой станции и проложили на разных этажах антенно-фидерную систему из почти 30 антенн в стандартах 2G и LTE. Это позволило расширить емкость сети на треть, обеспечив зрителей качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/с.

«Организация связи на массовых площадках, где плотность пользователей очень высокая, всегда требует творческого подхода. В таких местах требования к скорости интернета, бесшовности и непрерывности соединения особенно высоки. Ответить на этот запрос позволяет indoor-технология по которой телеком-оборудование размещается внутри здания. ꟷ сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. ꟷ Только в этом году мы применили ее на 60 крупных объектах столицы: медицинских центрах, высотных новостройках, научно-исследовательских и торгово-развлекательных центрах и сложных спортивных объектах».

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