«Островок» запустил функцию предзаказа питания в апартаментах

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и сервис готовых рационов Grow Food запустили новую услугу для туристов: теперь при бронировании апартаментов и квартир в мобильном приложении «Островка» пользователи могут сразу заказать доставку готовых блюд. Сотрудничество брендов направлено на улучшение пользовательского опыта путешественников, выбирающих именно квартиры и апартаменты, то есть те объекты размещения, в которых не предусмотрены тарифы с питанием. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

Воспользоваться функцией можно при бронировании размещения в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – популярных направлениях для путешествий в любой сезон. В будущем функционал появится в веб-версии сайта, а география проекта расширится и будет включать другие города-миллионники России.

«Проживание в апартаментах позволяет туристу более гибко подходить к планированию питания. Это логичный выбор для тех, кто не готов зависеть от расписания кухни отеля, хочет питаться домашней едой вдали от дома или организует питание для членов семьи разных возрастов. В то же время на отдыхе или в командировке не всегда бывает возможность или желание готовить самостоятельно. В таких случаях наш новый функционал поможет закрыть важнейшую потребность с учетом запросов и пожеланий туриста. Это партнерство расширяет возможности «Островка», делая его первым сервисом бронирования на российском рынке, который интегрировал доставку готового питания в пользовательский путь», — сказала управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Заказать еду можно в мобильном приложении Островка сразу после завершения бронирования. Туристы могут выбрать как отдельные блюда, так и целые рационы, разработанные с акцентом на полезные ингредиенты. Для пользователей сервиса будут действовать специальные цены. Оформить заказ можно на конкретные дни или на весь период проживания – в этом случае свежие блюда будут доставляться один раз в два дня. Функционал доступен, в том числе, при бронировании проживания с заездом в тот же день – представитель Grow Food свяжется с туристом для согласования деталей заказа, доставки и оплаты. Доставка выполняется бесплатно.

Илона Тризно, СМО Grow Food: «Наш сервис всегда с заботой относился к здоровью и времени своих пользователей. В интересах Grow Food эти два показателя в приоритете. Сотрудничество с «Островком» можно считать естественным продолжением нашей философии, но уже в сфере гостеприимства. Наши рационы дают возможность почувствовать себя в своей тарелке даже в новом для себя месте или в занятые дни, например, во время командировок. Так, мы надеемся, у гостей столиц будет больше времени на по-настоящему важные вещи — посещение культовых мест, рабочие встречи, отдых с родными и походы в музеи».