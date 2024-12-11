Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья

Около 7 тыс. жителей малых населенных пунктов Курганской области впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи в сети 4G «МегаФона». Связисты провели работы в 15 муниципальных районах области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу вошли 23 села, где проживают от 100 до 500 человек. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы жители Зауральской глубинки могли выходить на связь в любое время в удобном формате. Скорость передачи данных в смартфонах сельчан теперь может достигать 30 Мбит⁄с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах.

Более половины из сел и деревень, в которых проведены работы в 2024 г. – населенные пункты в отдаленной и труднодоступной местности. Среди них: Язовка, Мясникова и Юровка в Далматовском районе, Белянино и Кукушкино в Лебяжьевском муниципальном округе, село Пивкино в Щучанском округе, Коврига, Понькино, Черемисское – в Шадринском; Богданы в Петуховском районе и другие, – всего 14 деревень, куда непросто добраться. Значение современной связи на таких территориях трудно переоценить.

«В малых и отдаленных селах высокоскоростной мобильный интернет становится залогом улучшения качества жизни людей: помогает в решении бытовых вопросов, в саморазвитии и обучении, подстегивает деловую активность зауральцев и может придать новый импульс к развитию территорий, — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Сергей Денисов. — Благодаря программе «Устранение цифрового неравенства» у сельчан появляются не только новые цифровые возможности, но и выбор между поставщиками услуг. Мы готовы к активному сотрудничеству с профильным ведомством и партнерами по рынку для расширения инфраструктуры связи малых населенных пунктах региона».

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.