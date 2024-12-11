CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья

Около 7 тыс. жителей малых населенных пунктов Курганской области впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи в сети 4G «МегаФона». Связисты провели работы в 15 муниципальных районах области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу вошли 23 села, где проживают от 100 до 500 человек. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы жители Зауральской глубинки могли выходить на связь в любое время в удобном формате. Скорость передачи данных в смартфонах сельчан теперь может достигать 30 Мбит⁄с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах.

Более половины из сел и деревень, в которых проведены работы в 2024 г. – населенные пункты в отдаленной и труднодоступной местности. Среди них: Язовка, Мясникова и Юровка в Далматовском районе, Белянино и Кукушкино в Лебяжьевском муниципальном округе, село Пивкино в Щучанском округе, Коврига, Понькино, Черемисское – в Шадринском; Богданы в Петуховском районе и другие, – всего 14 деревень, куда непросто добраться. Значение современной связи на таких территориях трудно переоценить.

«В малых и отдаленных селах высокоскоростной мобильный интернет становится залогом улучшения качества жизни людей: помогает в решении бытовых вопросов, в саморазвитии и обучении, подстегивает деловую активность зауральцев и может придать новый импульс к развитию территорий, — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Сергей Денисов. — Благодаря программе «Устранение цифрового неравенства» у сельчан появляются не только новые цифровые возможности, но и выбор между поставщиками услуг. Мы готовы к активному сотрудничеству с профильным ведомством и партнерами по рынку для расширения инфраструктуры связи малых населенных пунктах региона».

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В России введен сбор за интернет-рекламу

Как защититься от продвинутых кибератак

Microsoft: Браузеры и поисковики отомрут в ближайшие годы. Их заменят чат-боты и ИИ-агенты

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще