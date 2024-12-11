CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России запущена новая AutoML платформа для предсказания вероятности наступления событий

На российском рынке появилась AutoML-платформа Antavira. Она позволяет предсказывать вероятность наступления событий на основе исторических данных, упрощая и удешевляя процесс построения прогнозных моделей. Об этом CNews сообщили представители Antavira.

Платформа Antavira открывает новые возможности для работы с данными, предлагая онлайн-инструмент для построения прогнозных моделей. Платформа ориентирована на широкий круг пользователей благодаря технологии no-code ML. Она позволяет даже не специалистам в области программирования предсказывать вероятность наступления событий с использованием алгоритмов машинного обучения.

Платформа не привязана к конкретной сфере и подходит для работы с данными из любых отраслей, включая финансы, транспорт, медицину, госуправление, ритейл, энергетику, науку и другие.

Интерфейс платформы минимизирует ручную работу. Достаточно загрузить два файла: выборку с переменными и выборку с таргетами. При помощи «одного окна» пользователь сможет настроить и запустить моделирование. По окончании расчетов платформа сформирует файлы результатов, включающие формулу модели.

Кроме того, пользователь может одновременно запускать неограниченное количество экспериментов и задавать любую последовательность выполнения функций моделирования, ограниченную лишь логикой и целесообразностью.

Платформа стабильно обрабатывает файлы более 30 ГБ в разархивированном виде и не предъявляет требований к количеству строк и столбцов загружаемого проекта. В рамках внутренних тестов команда успешно использовала платформу для работы с файлами объемом до 100 ГБ. При этом платформа доступна с любых устройств, включая мобильные телефоны.

Разработчики также сделали упор на экономическую составляющую. Расчетные мощности динамически масштабируются в облаке в зависимости от потребностей пользователей. Подобная техническая реализация позволяет уменьшить затраты на содержание платформы и осуществлять тарификацию только за время работы, что снижает стоимость моделей для пользователей.

«Antavira создана для того, чтобы сделать прогнозное моделирование доступным и удобным. Мы видим огромный потенциал применения нашей платформы в различных отраслях: от бизнес-задач до научных исследований. Antavira — это инструмент, который позволит пользователям сосредоточиться на интеллектуальной работе, а не на сложных настройках и ожидании результата. Мы приглашаем всех желающих протестировать возможности нашей платформы бесплатно», — сказала основатель компании Мария Вейхман.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

В России введен сбор за интернет-рекламу

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Microsoft: Браузеры и поисковики отомрут в ближайшие годы. Их заменят чат-боты и ИИ-агенты

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще