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«Яндекс» запустил «Документы» со встроенной YandexGPT

«Яндекс» представил новые онлайн-редакторы текстовых документов и таблиц. Они созданы на базе собственной технологической платформы «Яндекса», а в текстовый редактор встроена нейросеть YandexGPT 4, которая упрощает работу с текстом. Оба редактора бесплатные и пока доступны в бета-режиме. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

За счет использования решений «Яндекса» новые редакторы быстрее и производительнее старых. Совместно работать над одним документом теперь могут до 100 пользователей — это пригодится в проектах с большим количеством участников и согласующих. Объемные файлы также не будут проблемой — редакторы справятся даже с годовым отчетом на 1000 страниц.

Работать над документами в текстовом редакторе помогает нейросеть YandexGPT 4. Она может создать текст с нуля — достаточно описать свои пожелания — или отредактировать то, что уже написано: например, исправить ошибки и сделать текст более формальным или, наоборот, более легким. Ей также можно поручить сократить длинный документ, оставив только самое главное. Все эти действия YandexGPT способна выполнять с текстами как на русском, так и на английском языках.

«Мы запустили редакторы в статусе бета-версии, чтобы пользователи могли оценить их производительность и попробовать новый интерфейс. В редакторах недостает ряда функций, но мы работаем над тем, чтобы они появились как можно быстрее. Например, возможность комментировать документы станет доступна уже в ближайшем будущем. Пока мы только в начале пути, но переход на собственные разработки «Яндекса» дает нам выигрыш в гибкости и производительности, позволяет быстрее внедрять обновления, а также открывает новые возможности для применения нейросетевых технологий дома, на работе и в учебе», — сказал руководитель группы технологического развития «Яндекс 360» Сергей Педченко.

Новые редакторы входят в сервис «Документы». Чтобы попробовать бета-версию, нужно зайти в «Документы» и активировать переключатель «Новый редактор» на верхней панели.

Пока новые редакторы доступны только в веб-интерфейсе. В 2025 г. Yandex B2B Tech — подразделение «Яндекса», отвечающее за технологии для бизнеса — планирует выпустить их десктопную версию. У клиентов «Яндекс 360 для бизнеса» появится возможность использовать «Документы» в режиме on-premise — то есть развернуть офисный пакет на собственных серверах. Это пригодится компаниям, в которых действуют особенно строгие политики в сфере безопасности данных.

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