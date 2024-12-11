CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, предоставит организациям возможность использовать сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» по модели on-premise — то есть развернуть их на своей собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первым продуктом «Яндекс 360», доступным в on-premise, стал сервис для работы с интерактивными досками. С помощью таких досок команда может устраивать мозговые штурмы, визуализировать идеи или, например, планировать этапы проекта. Сервис доступен на технологической платформе Pruffme, о покупке которой «Яндекс» объявил в начале декабря 2024 г.

Следующими сервисами «Яндекс 360 для бизнеса», которые можно использовать на собственной инфраструктуре, станут «Документы» и «Диск». Они выйдут в on-premise в 2025 г. «Документы» обзаведутся десктопной версией — чтобы работать с файлами даже без доступа к интернету, а веб-версия будет интегрирована с «Диском», который также можно будет развернуть на собственной инфраструктуре.

Модель on-premise хорошо подходит компаниям, в которых действуют особенно строгие политики в области безопасности. Она будет доступна в «Яндекс 360 для бизнеса» наряду с привычной облачной моделью. Клиенты смогут выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует их потребностям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

В России введен сбор за интернет-рекламу

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

Microsoft: Браузеры и поисковики отомрут в ближайшие годы. Их заменят чат-боты и ИИ-агенты

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще