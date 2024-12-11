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Yandex B2B Tech запускает комплексный тариф для организаций

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, представило комплексный тариф для организаций. В него вошли браузер для организаций и сервисы «Яндекс 360 для бизнеса». Тариф позволит компаниям разного размера закрыть сразу несколько потребностей: создать защищённые рабочие места для сотрудников, предоставить им полноценный онлайн-офис и организовать безопасный доступ к корпоративным и внешним ресурсам.

«Яндекс 360 для бизнеса» объединяет сервисы для совместной работы и делового общения. В их числе — «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Трекер» для управления проектами, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы» и «Календарь».

«Яндекс Браузер» для организаций можно интегрировать в корпоративные системы информационной безопасности (SIEM/SOAR). Это позволит быстро выявлять и устранять угрозы. Для дополнительной защиты от утечек можно разрешить доступ в корпоративные версии «Почты», «Диска», «Календаря», «Трекера», «Телемоста», «Мессенджера» и других сервисов исключительно с рабочих учётных записей «Яндекс ID», запретив использование личных аккаунтов.

Новый тариф «Яндекс 360 с Браузером для организаций» доступен в двух вариантах: «Оптимальном» и «Расширенном». Любой из них можно дополнить системой управления проектами «Яндекс Трекер». Компании могут выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует их потребностям, не переплачивая за ненужные функции. Стоимость начинается от 669 руб. за пользователя в месяц.

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