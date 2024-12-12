CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Beeline Cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps

Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Cloud DevSecOps, направленного на обучение разработчиков безопасному коду и интеграции принципов информационной безопасности в процесс создания приложений. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Курс ориентирован на разработчиков приложений, DevOps-инженеров и специалистов по безопасности программного обеспечения, желающих изучить основы DevSecOps. Программа включает десять уроков, которые знакомят участников с ключевыми аспектами безопасной разработки, и разбирает 25 типичных ошибок в коде на Java. В процессе обучения участники смогут задавать вопросы экспертам курса и получать поддержку.

Курс научит слушателей писать безопасный код на конкретных примерах, использовать подход DevSecOps в CI-процессах, а также применять статический и динамический анализ. Участники познакомятся с подходом Shift Left Security, который позволяет выявлять уязвимости на ранних этапах разработки, и изучат принципы безопасности контейнеров, актуальные для современных DevOps и облачных вычислений.

Программа курса состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен основам DevSecOps и инструментам анализа безопасности кода. Во втором разделе рассматриваются ключевые принципы безопасной разработки, включая работу с уязвимостями, атаки CSRF и XSS, а также угрозы, связанные с использованием устаревших криптоалгоритмов и уязвимых компонентов. Третий раздел охватывает аспекты защиты приложений и API, включая управление секретами и методы обеспечения безопасности контейнеров.

Авторы программы — Николай Пискунов, ведущий разработчик Big Data и автор статей по разработке в Beeline Cloud, а также Михаил Марченко, руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки «Билайна».

Обучение проходит в онлайн-формате, предоставляя слушателям возможность изучать материалы в удобном ритме. Зарегистрированные участники получают бессрочный доступ к видеолекциям, методическим пособиям и презентациям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще