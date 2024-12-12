CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Магнит Аптека» подключила к доставке 20 тыс. партнерских аптек

Сеть «Магнит Аптека» (входит в группу компаний «Магнит») подключила опцию доставки заказов в партнерские аптеки. Новый сервис сделает процесс покупок в «Магнит Аптеке» удобнее для потребителей, будет способствовать росту оборота розничной сети в онлайне, а партнерам позволит привлечь дополнительный трафик в физические точки продаж. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

В настоящее время к сервису подключено около 20 тыс. партнерских аптек, в том числе в тех регионах, где не представлена сеть «Магнит Аптека» (например, в Приморском крае, Хакасии, Иркутской области и др.). Сеть «Магнит Аптека» представлена в 400 населенных пунктах. С подключением партнерских точек география доставки расширяется до 2 тыс. населенных пунктов, в том числе в отдаленных регионах. К заказу с самовывозом из партнерских аптек доступен расширенный ассортимент маркетплейса «Магнит Аптеки», доставка осуществляется на следующий день.

Подключение партнерских розничных точек стало важным этапом развития аптечного маркетплейса, который «Магнит» запустил в августе на базе «Магнит Аптеки». Покупателям доступен не только ассортимент сети, но и товары от одного из крупнейших российских фармдистрибьюторов «Пульс», который стал первым партнером «Магнит Аптеки» в рамках проекта маркетплейса.

Ассортимент товаров, представленных в «Магнит Аптеке» и доступных к заказу онлайн с доставкой в одну из собственных офлайн-точек сети, составляет в среднем до 4 тыс. SKU. Ассортимент аптечного маркетплейса составляет 15 тыс. позиций с опцией самовывоза из любой удобной «Магнит Аптеки» или же партнерской точки. В этом случае логистику до аптек обеспечивает «Пульс» вместе с доставкой регулярного ассортимента. Все внешние аптеки, подключенные к доставке, - партнеры фармдистрибьютора.

Даурен Абеуов, директор по развитию электронной коммерции «Магнит Аптеки»: «Магнит Аптека» продолжает наращивать присутствие в онлайн-канале, и подключение партнерских аптек стало важным этапом развития нашего маркетплейса. Мы более чем в 20 раз увеличили количество точек выдачи, подключив к доставке 20 тыс. партнерских аптек. Теперь мы стали еще ближе к покупателям, а у них появилось больше удобных локаций для получения заказов. Наши партнеры получили возможность привлечь новых клиентов из числа многомиллионной аудитории приложения «Магнит», где также представлена «Магнит Аптека».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще