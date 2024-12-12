«Магнит Аптека» подключила к доставке 20 тыс. партнерских аптек

Сеть «Магнит Аптека» (входит в группу компаний «Магнит») подключила опцию доставки заказов в партнерские аптеки. Новый сервис сделает процесс покупок в «Магнит Аптеке» удобнее для потребителей, будет способствовать росту оборота розничной сети в онлайне, а партнерам позволит привлечь дополнительный трафик в физические точки продаж. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит».

В настоящее время к сервису подключено около 20 тыс. партнерских аптек, в том числе в тех регионах, где не представлена сеть «Магнит Аптека» (например, в Приморском крае, Хакасии, Иркутской области и др.). Сеть «Магнит Аптека» представлена в 400 населенных пунктах. С подключением партнерских точек география доставки расширяется до 2 тыс. населенных пунктов, в том числе в отдаленных регионах. К заказу с самовывозом из партнерских аптек доступен расширенный ассортимент маркетплейса «Магнит Аптеки», доставка осуществляется на следующий день.

Подключение партнерских розничных точек стало важным этапом развития аптечного маркетплейса, который «Магнит» запустил в августе на базе «Магнит Аптеки». Покупателям доступен не только ассортимент сети, но и товары от одного из крупнейших российских фармдистрибьюторов «Пульс», который стал первым партнером «Магнит Аптеки» в рамках проекта маркетплейса.

Ассортимент товаров, представленных в «Магнит Аптеке» и доступных к заказу онлайн с доставкой в одну из собственных офлайн-точек сети, составляет в среднем до 4 тыс. SKU. Ассортимент аптечного маркетплейса составляет 15 тыс. позиций с опцией самовывоза из любой удобной «Магнит Аптеки» или же партнерской точки. В этом случае логистику до аптек обеспечивает «Пульс» вместе с доставкой регулярного ассортимента. Все внешние аптеки, подключенные к доставке, - партнеры фармдистрибьютора.

Даурен Абеуов, директор по развитию электронной коммерции «Магнит Аптеки»: «Магнит Аптека» продолжает наращивать присутствие в онлайн-канале, и подключение партнерских аптек стало важным этапом развития нашего маркетплейса. Мы более чем в 20 раз увеличили количество точек выдачи, подключив к доставке 20 тыс. партнерских аптек. Теперь мы стали еще ближе к покупателям, а у них появилось больше удобных локаций для получения заказов. Наши партнеры получили возможность привлечь новых клиентов из числа многомиллионной аудитории приложения «Магнит», где также представлена «Магнит Аптека».