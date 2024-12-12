«МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном туристическом маршруте Ростовской области

Скорость передачи данных выросла в два раза в Каменск-Шахтинском. Инженеры «МегаФона» определили места с повышенной онлайн-активностью и установили там новое телеком-оборудование c поддержкой LTE, а также модернизировали действующее. Местные жители, а также туристы, приезжающие в парк «Лога», уже оценили комфорт в работе с цифровыми ресурсами — за последний год дата‑трафик в городе увеличился на 45%.

В Каменск-Шахтинском постоянно проживает около 90 тыс. человек, однако в сезон отпусков и в праздничные выходные количество людей увеличивается в среднем на четверть за счёт путешественников. Всего в 15-ти минутах езды от центра населенного пункта находится парк «Лога», который известен уникальным ландшафтным дизайном, каменными скульптурами и зеркальными объектами. Визитеры, приезжающие на экскурсию в живописное место отдыха, зачастую останавливаются на ночевку в городе.

В 2024 г., как показывает обезличенная аналитика оператора, Каменск-Шахтинский посетило на 38% туристов больше, чем в 2023. Только за последний месяц они прокачали почти 50 ТБ данных, что сопоставимо с отправкой с одного смартфона свыше 12 млн фото.

«Мы видим, как растет абонентская нагрузка и системно развиваем цифровую инфраструктуру. Так, технические специалисты установили телеком-объекты в локациях, где расположены гостевые дома и отели. Теперь местным и приезжим доступна максимальная скорость передачи данных свыше 40 Мбит/с как внутри помещений, так и на улице. Кроме того, инженеры запустили слой LTE на действующих базовых станциях. В результате ёмкость сети 4G выросла в городе до 33%. Таким образом, ещё больше клиентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без задержек даже в местах с высоким трафиком и концентрацией пользователей», — сказал Артём Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.