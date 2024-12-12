CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС «завела» гигабитный интернет еще почти в 40 многоквартирных домов Барнаула

МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Барнауле. Возможность подключить сверхбыстрый домашний интернет МТС получили около 4000 семей, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь семьи, проживающие на улицах Молодежная, Юрина, Антона Петрова, Островского, Георгия Исакова и проспекта Строителей, могут с комфортом пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом МТС на скорости, в десять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая сеть дает возможность смотреть видео в или 8K, играть в онлайн-игры без просадки скорости и потери интернет-соединения.

«Мы приступили обновлению сети фиксированного интернета во второй половине 2021 г., и вскоре жители нескольких домов в Ленинском и Индустриальном районах впервые получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету. Теперь завести в квартиру гигабитный кабель могут жители 1100 домов, расположенных в разных районах города. В следующем году мы продолжим обновлять свою сеть, чтобы гигабитный интернет МТС появился у всех жителей Барнаула», ­­— отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Как защититься от продвинутых кибератак

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще