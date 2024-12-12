CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет «МегаФона»

Инженеры «МегаФона» в Санкт-Петербурге обеспечили связью и мобильным интернетом участок Западного скоростного диаметра от северного съезда на КАД и до Нового шоссе, протяжённостью более 10 км. Благодаря запуску новых базовых станций на трассе, водители и пассажиры могут пользоваться стабильной голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с без прерываний.

На новом оборудовании связи, установленном на северном участке ЗСД, задействован весь частотный спектр: от низкочастотных диапазонов, обеспечивающих «дальнобойность» сигнала, до высокочастотных, дающих высокие скорости интернета. Для обеспечения наибольшего радиуса покрытия оператор установил базовые станции на 40-метровых опорах.

Весь комплекс проведённых работ гарантирует стабильный сигнал на всем пути следования и максимальную скорость передачи данных до 100 Мбит/с. С такими показателями загрузка карты Санкт-Петербурга объемом 250 МБ займет менее 30 секунд.

Западный скоростной диаметр – внутригородская скоростная трасса протяженностью более 45 километров, соединяющая северные и южные районы города. Ежедневно услугами ЗСД пользуются десятки тысяч петербуржцев и иногородних водителей.

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры на трассах повышает безопасность автомобилистов. С момента запуска новых объектов связи автопутешественники смогут без проблем пользоваться картографическими и другими полезными онлайн-сервисами. Это даст водителям возможность своевременно получать актуальную информацию о дорожной ситуации и оперативно реагировать на любые изменения, а также оставаться на связи с близкими. Мы продолжим строить новые базовые станции, как на ЗСД, так и на других трассах региона», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Ранее «МегаФон» запустил новые телекоммуникационные объекты на центральном участке ЗСД, обеспечивающие стабильный мобильный сигнал в труднодоступном районе Морского канала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

Криворукие борцы с пиратством сломали CDN и заблокировали множество легальных сайтов, включая ИТ-портал с критикой антипиратской политики

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще