Новые возможности для жителей Новоселова обеспечил «МегаФон»

Для 67 жителей деревни Новоселова Иркутской области «МегаФон» обеспечил доступ к связи и интернету. Оператор установил телеком-оборудование, которое не только позволяет передавать информацию между мобильными устройствами с максимальной скоростью до 100 Мбит/с, но и значительно расширить покрытие сети 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Новоселова всего две улицы – Центральная и Школьная. Здесь нет магазинов, учреждений образования, но проживает и ведет свое хозяйство несколько десятков семей. До установки телеком-оборудования сети «МегаФона» в населенном пункте не было. Возможность выхода в интернет отсутствовала. Теперь абонентам стал доступен мобильный интернет скоростью до 100 Мбит⁄с. Это позволяет жителям пользоваться цифровыми государственными и мультимедийными сервисами, образовательными платформами, выполнять рабочие задачи, передавать и загружать «тяжелые» файлы. Высота мачты базовой станции составляет 30 метров, что также положительно влияет на качество связи, позволяет избегать перекрытия волн рельефом местности.

Телеком-оборудование установили в рамках регионального проекта по обеспечению связью малочисленных населенных пунктов. Проект входит в государственную программу Иркутской области «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации на 2024-2030 гг.».

«Это событие стало важным шагом на пути к обеспечению качественного доступа к услугам связи для всех жителей района. Растущие потребности пользователей в объемах и качестве передачи данных вытекают из необходимости полномасштабной цифровизации и качественного предоставления электронных услуг. В этой связи губернатором Иркутской области неоднократно подчеркивалась и отмечалась важность реализации именно регионального проекта развития инфраструктуры связи. Возможность реализации подобных проектов является значимым вкладом в развитие цифровой инфраструктуры на территории Иркутской области», – отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

«Новоселова – маленькая деревня Иркутской области, в которой проживает менее 70 человек. Однако строительство базовой станции здесь принципиально важное решение. С появлением качественной связи растет уровень жизни местных жителей, у них появляются новые возможности для учебы, работы и досуга. В 2025 г. реализация проекта по обеспечению малых населенных пунктов связью продолжится», ­– отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

В сентябре 2024 г. правительство Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «МегаФон». Соглашение направлено на решение приоритетных задач социально-экономического развития региона. В ближайшие пять лет оператор сфокусируется на обеспечении связью жителей отдаленных районов и улучшению покрытия федеральных и локальных автодорог.