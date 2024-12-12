Продавцы на маркетплейсах могут застраховать свои товары

«СберСтрахование» запускает программу страхования для продавцов маркетплейсов. Полис поможет им быстро и удобно возместить потери из-за повреждения товара, заявил генеральный директор компании Михаил Волков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Страховой полис для защиты товаров можно оформить в личном кабинете на сайте «СберБизнеса». Он покрывает риски повреждения и утраты на всем пути от продавца до покупателя: на этапах транспортировки, хранения на складе и в пункте выдачи заказов. Застраховать можно продукцию, не запрещенную законодательством России.

Получить выплату можно будет, даже если покупатель подменит или испортит товар. Предприниматель также сможет компенсировать неустойку, которую маркетплейс берет за возврат некачественного товара.

Предприниматели с ежемесячным товарооборотом до 658 тыс. руб., могут застраховать свой товар на месяц с возможностью дальнейшей пролонгации. Этот вариант также подойдет тем, кто торгует сезонной продукцией. Если же товарооборот превышает эту сумму, можно оформить страховку на более продолжительный срок, а при покупке полиса на год, получить скидку 25%.

Минимальная страховая сумма по продукту составляет 200 тыс. руб., а максимальная достигает 120 млн руб. Территория страхования распространяется на все страны Евразийского экономического союза: Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Кыргызстан.

Получить выплату можно будет, направив на электронную почту страховщика заявление о страховом случае. К нему нужно приложить скриншот карточки товара из личного кабинета на маркетплейсе и другой документ для подтверждения сделки между продавцами и онлайн-площадкой.

Михаил Волков, генеральный директор «СберСтраховани»: «Мы видим, что спрос на маркетплейсы в России растет все активнее, влияя на сферу грузоперевозок. Однако зачастую оформление страховки или выплаты по ней — чересчур трудоемкий процесс для небольших продавцов. При этом и потери, которые они несут из-за подмены товара или его повреждения — существенный удар по бюджету. Мы решили создать для этого сегмента малого бизнеса универсальный продукт с простыми условиями оформления и получения выплаты. Для приобретения полиса потребуется выбрать в анкете категорию страхуемого товара, указать размер месячного товарооборота на маркетплейсе и срок страхования. Если селлер предлагает свою продукцию сразу на нескольких маркетплейсах, ему будет достаточно оформить один полис на всю продукцию».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Сфера e-commerce в последние годы развивается особенно активно. Это приводит к увеличению объемов грузоперевозок, особенно автомобильным транспортом. Крупные компании страхуют свои логистические риски, однако для малого бизнеса оформление аналогичной программы может быть нерентабельным. Чтобы поддержать такие компании, «СберСтрахование» выпустила на рынок специальный продукт для селлеров. Он помогает создать более безопасную среду для занятия предпринимательством и способствует развитию торговли».