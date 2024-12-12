Ребрендинг «Отчетов Авто.ру» и новая функциональность: улучшенная структура и возможность поделиться отчетом

Покупка автомобиля с пробегом всегда тесно связана с детальным изучением его истории эксплуатации. Зачастую информации может быть много, и на ознакомление с ней уходит драгоценное время, которое важно потратить на переговоры с продавцом, чтобы не упустить лучшее предложение. Новый «Отчет Авто.ру» создан для того, чтобы сократить время на изучение истории автомобиля, не упустив самое важное. А если все-таки требуется совет друга или консультация профессионального подборщика, то теперь «Отчетом» можно поделиться. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Ссылка на полный отчет, который получил пользователь «Авто.ру», копируется в буфер сразу после нажатия кнопки «Поделиться отчетом». Остается только выбрать, куда отправить сообщение с ссылкой. Изменился не только способ передачи отчетов, но и их структура. Исследование, проведенное сервисом в этом году, показало, что наибольшую важность для пользователей среди разделов отчета составляют история повреждений в ДТП и страховых расчетов, сведения о пробеге, а также статус по юридическим ограничениям. Теперь эти блоки вынесены в верхнюю часть отчета, сразу после общего вывода, составленного Yandex GPT, и информации о количестве владельцев.

Кроме того, в содержании отчета на главной странице сервиса собраны подсказки по каждому блоку, входящему в его состав. Также там можно проверить любой автомобиль, введя его регистрационный или VIN-номер, даже если он не продается на «Авто.ру».

«Отчеты Авто.ру» — инструмент проверки истории владения и эксплуатации автомобиля при покупке, который аккумулирует сведения из тысяч источников. С его помощью можно узнать о количестве прежних владельцев, данные о пробеге, визитах на сервис, использовании в такси или каршеринге и об участии в иностранных аукционах. Последняя опция особенно актуальна для автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа.