Сервис «Отелло» представил функцию бесплатного апгрейда номера

«Отелло», сервис бронирования отелей от 2ГИС, запустил функцию, благодаря которой путешественники на этапе бронирования могут улучшить категорию номера без доплаты. При этом апгрейд гарантирован и не зависит от доступности номеров на момент заселения. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Теперь все пользователи «Отелло», даже не авторизованные, могут бесплатно улучшить категорию номера и забронировать «комфорт» по цене «стандарта». Номера разделяют по категориям не только из-за разницы в размерах, часто важнее другие преимущества, например, вид из окна, наличие балкона/террасы или джакузи, размер кровати, расположение на более высоком или низком этаже — и многое другое, что может добавить поездке комфорта и впечатлений.

«Бывает, что по разным причинам гостям предлагают заселиться в номер категорией выше, также путешественники сами могут обсудить замену номера на ресепшен. Однако почему бы не предоставить такую возможность еще на этапе бронирования, к тому же без доплат? Такой бонус как бесплатная замена номера на более комфортный будет определенно приятен гостю, а еще поможет отелю оптимизировать загрузку номеров. У крупных зарубежных сервисов бронирования эта опция есть, поэтому мы решили попробовать ее запустить и в России» — сказал Денис Белоножко, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Отелло».

Отели, которые предоставляют бесплатный апгрейд можно найти в разделе «Суперцены» на «Отелло» или в процессе поиска отелей, выбрав фильтр «Отели со скидкой». Также информацию о возможности улучшения номера путешественники могут увидеть на странице выбранного отеля. Сейчас бесплатный апгрейд доступен в десятках отелей в наиболее популярных туристических направлениях: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Постепенно функция появится в большем количестве отелей во всех городах России.

Для повышения категории номера гостям не обязательно быть участниками программы лояльности или тратить накопленные бонусы — функция доступна всем пользователям, даже тем, кто бронирует впервые. Достаточно просто изучить предложенные номера и выбрать тот, у которого есть плашка «Бесплатный апгрейд» или же выбрать подходящий номер и далее сервис автоматически предложит пользователю повысить его категорию, если такая опция доступна.

Апгрейд номера будет полезен как туристам, которые смогут сэкономить и забронировать улучшенный номер вместо обычного, так и отельерам — так как это полноценный стратегический инструмент, который поможет повысить лояльность гостей, конкурентоспособность отеля и более эффективно управлять загруженностью номеров.

«Самый дорогой номер — это пустой номер. Более дешевые категории обычно раскупают первыми, а более дорогие могут простаивать, тем самым, не принося никакой выгоды. Предоставление бесплатного апгрейда поможет оптимизировать загруженность отеля, ведь так отельеры смогут освободить самые дешевые и популярные номера, при этом сохраняя конкурентные цены. Также это поможет в работе с аудиторией — гости с большей вероятностью выберут отель, где можно забронировать улучшенный номер по цене обычного. А еще — это приятный бонус для любого путешественника, который мотивирует вернуться снова», — отметил Денис Белоножко, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Отелло».