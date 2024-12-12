SpaceWeb сообщает о росте спроса на SEO-сервисы среди веб-разработчиков

Хостинг-провайдер SpaceWeb отмечает увеличение спроса на услуги SEO и рекламы среди пользователей виртуального хостинга. Показатель вырос на 33% по сравнению с декабрем 2023 г. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

«Популярность услуги объясняется тем, что сегодня хостинг-провайдер дает возможность не просто разместить сайт, но и продвигать его. Мы обеспечиваем комплексный подход, позволяя пользователям настраивать таргетированное привлечение и увеличивать посещаемость сайтов», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Спрос на SEO-сервисы растет уже не первый год. Тренд усиливается благодаря автоматической настройке и возможности видоизменять ее в зависимости от поведения целевой аудитории и показателей статистики веб-ресурса. Услуга SEO и рекламы доступна в хостинг-провайдере SpaceWeb с 2020 г.