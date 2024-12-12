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Во Владивостоке на треть выросла скорость мобильного интернета МТС

МТС завершила проект по модернизации сети мобильной связи во Владивостоке. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных и нарастить объем интернет-трафика на территории Владивостокского городского округа. При этом, с помощью модернизации удалось снизить нагрузку на сеть, обеспечить усиленное покрытие и возможность быстрого реагирования на изменения в потребностях пользователей. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширяет доступ жителей дальневосточной столицы к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

Новое качество сети МТС доступно во всех пяти административных районах Владивостока - Фрунзенском, Ленинском, Первореченском, Первомайском и Советском. Также расширение сети LTE и увеличение скорости интернета затронуло пригородные и островные территории городского округа - Попова, Русский, Седанку, Санаторную, Океанскую Садгород и Трудовое.

«Владивосток - дальневосточная столица, крупнейший туристический, логистический и экономический центр на востоке России. Объемы потребления мобильного трафика и цифровых услуг в городе стабильно растут. Масштабный рефарминг сети во Владивостоке позволил обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и улучшил цифровой комфорт жителей и гостей города. Обновленная телеком-инфраструктура также позволит эффективно развивать на территории города инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии для корпоративных клиентов», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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