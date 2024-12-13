«Авито Работа»: перед новогодними праздниками число подработок для соискателей старше 16 лет выросло на 9%

В преддверии новогодних праздников многие работодатели усиливают набор сотрудников на временные позиции и подработку. По данным «Авито Работы», число вакансий с предложением частичной занятости этой осенью выросло на 9% по сравнению с летом. В основном рост предложений связан с профессиями, востребованными в логистике, торговле и складской деятельности, где традиционно требуется больше персонала в период подготовки к праздникам. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидером по росту числа подработок для молодых кандидатов стала профессия комплектовщика — количество вакансий на эту позицию увеличилось почти в 2,5 раза (+147%) за квартал. Средний уровень зарплат, предлагаемых соискателям на неполный рабочий день, варьируется от 40 тыс. до 90 тыс. руб.

Не менее востребованными оказались курьеры: прирост вакансий с лета текущего года составил 133%, а осенью соискатели могли рассчитывать в среднем на суммы заработка от 70 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц при условии неполной занятости.

Больше вакансий стало и для операторов пунктов выдачи заказов — за осень прирост составил 120% к лету этого года. Работодатели предлагают новым сотрудникам от 45 тыс. до 70 тыс. руб. за неполный рабочий день.

«Число вакансий с частичной занятостью, размещенных в предновогодний период, превысило количество подобных предложений за лето, которое традиционно считается высоким сезоном подработки. Бизнес активно готовится к праздникам: как следствие, спрос на кадры в ретейле и e-comm кратно растет. Новогодние подработки становятся все более популярны и среди самих россиян. Согласно опросу «Авито Работы», около 26% респондентов по всей стране планируют подрабатывать в предновогодний период или во время праздников. При этом чаще всего такие планы озвучивали молодые люди в возрасте 18–24 лет (35%). Основные причины, побуждающие россиян выходить на подработку в это время, — это желание накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), дополнительный заработок на подарки и праздничные расходы (42%), а также стремление использовать свободное время в праздники с пользой (23%)», — сказал Роман Губанов, директор по развитию А«вито Работы».