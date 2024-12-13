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«МегаФон»: орловцы 35-44 лет стали чаще обращаться к онлайн-психологам

В 2024 г. жители Орловской области стали интересоваться онлайн-сервисами по подбору психологов на 95% чаще. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на десятки тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще других онлайн-психотерапией интересуются орловцы в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 51% трафика. На втором месте среди клиентов психологов оказались пользователи 25-34 лет (30% от общего объема). А вот наименее всего профильные специалисты востребованы у людей старше 55 лет.

Больше половины пользователей сервисов по подбору психологов — женщины. На жительниц региона приходится 60% интернет-трафика подобных ресурсов. Поиском специалистов в этой области знаний занимаются в основном дамы 35-44 лет — в этой возрастной категории женщин, интересующихся онлайн-психологией, в полтора раза больше, чем мужчин.

По общему массиву переданной информации самым популярным онлайн-сервисом в 2024 г. у орловцев стала площадка «Ясно», объем трафика которой увеличился на 98%. Также в топ-3 вошли Zigmund.Online и Alter. Наибольшие темпы роста показал сервис Zigmund.Online, где трафик подрос более чем в два раза.

Поиском психологов жители Орловской области начали заниматься с приходом осени — пиковым месяцем по интересу к соответствующим сервисам в 2024 г. стал октябрь. Чаще всего онлайн-консультации случаются по вторникам и средам, а в выходные, напротив, на тематические сайты почти не заходят.

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