«МегаФон» ускорил интернет на участке федеральной трассы Р-21 «Кола»

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил скорость мобильного интернета на 20% для абонентов на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» под Мурманском. Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новый телеком-объект на участке Восточно-Объездной дороги в семи километрах от Мурманска недалеко от Нагорного проезда. Благодаря установке оборудования максимальная скорость передачи данных достигает 40 Мбит⁄с. С такими показателями мобильного интернета водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн‑режиме. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» установил инфраструктуру связи на специально установленном антенно-мачтовом сооружении высотой до 40 метров, что обеспечивает оптимальный радиус покрытия. Базовая станция дополнительно оснащена аккумуляторными батареями, которые смогут поддержать работоспособность в случае нештатных ситуаций.

Построенная инфраструктура охватила качественными услугами связи не только участок федеральной трассы Р-21 «Кола», но и территорию стрелкового клуба «Кречет», ресторан, гостевые домики, зону ручья Чистый и окрестные лесопосадки. Туристам стали доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе Voice over LTE, а также высокоскоростной мобильный интернет.

«Надежная связь и скоростной мобильный интернет, несомненно, добавляют комфорта в пути. По данным аналитиков МегаФона, только за 2024 год Мурманскую область посетили более полумиллиона человек. Они прокачали несколько сотен тысяч гигабайт и проговорили свыше 800 тысяч минут. С помощью аналитических инструментов мы отслеживаем абонентскую нагрузку на сеть и развиваем сотовую инфраструктуру в загруженных локациях как в городах, так и на автотрассах, чтобы клиенты компании могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами как дома, так и в пути, и на отдыхе», — сказал Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.