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«Мотив» в два раза снизил цены на услуги мобильного интернета в поездках по России

В преддверии новогодних праздников сотовый оператор «Мотив» предложил своим абонентам новые условия использования мобильного интернета в национальном роуминге. С 12 декабря 2024 г. стоимость интернет-трафика в роуминге на территории России (за исключением Республики Крым, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей) при оплате помегабайтно составит 10 копеек за 1 МБ. Абоненты, подключившие услугу «Везде как дома», продолжат пользоваться мобильным интернетом в поездках по России из домашних пакетов. Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

«Мотив» заключил договоры о роуминге со всеми операторами мобильной связи. В результате у абонента «Мотив» всегда есть связь там, где есть сеть хотя бы у одного оператора. При этом стоимость услуг не зависит от выбранной сети.

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