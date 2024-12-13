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На спутнике-платформе RUVDS развернут панель управления серверами ispmanager

На спутнике-платформе хостинг-провайдера RUVDS будет развернута панель управления виртуальными серверами ispmanager. Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом аппарате. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Таким образом ispmanager станет первой панелью управления, запущенной в космосе.

«Мы рады объявить об участии в проекте нашего давнего партнера – компании ispmanager. Это полностью отражает задачи, стоящие перед спутником. Наш космический аппарат разрабатывался именно как полноценная платформа, открытая для всех заинтересованных сторон. Уверен, что коллегам удастся реализовать все стоящие перед ними задачи, раскрыв потенциал решения по-максимуму», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS.

Вывод аппарата на орбиту запланирован на конец 2024 – начало 2025 гг. Спутник позволит тестировать программные решения, выступая платформой, на которую партнеры RUVDS и энтузиасты смогут проводить испытания своего ПО.

«Узнав о проекте компании RUVDS, мы с радостью согласились принять участие. В 2024 г. мы доработали автоматическую установку продукта для серверов с небольшим количеством ресурсов. На спутнике же ресурсов еще меньше, и запуск панели на такой платформе оказался для нас определенным челенджем. Тем не менее стать первой панелью управления в космосе полностью отвечает нашим глобальным задачам, и теперь образ ispmanager можно найти и в космическом пространстве. Мы готовы не только развивать продукт в соответствии с запросами рынка, но и открывать для ispmanager новые горизонты», – отметил генеральный директор ispmanager Федор Богомолов.

Спутник-платформа станет вторым космическим аппаратом RUVDS. Первый, спутник-сервер, был запущен в 2023 г. и впервые в истории обеспечил хостинг сайта из космоса. Позже с помощью аппарата компания провела первенства в области информационной безопасности, осуществила исследование кибербезопасности космических аппаратов и установила сигнал с сервером в Арктике.

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