CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» стал первым оператором связи в высокогорном дагестанском селе

Более 1000 жителей села Хушет впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи в сети 4G. Инженеры «МегаФона» установили там телеком-оборудование и активировали среднечастотный диапазон. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая инфраструктура обеспечила стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы местные жители могли выходить на связь с любого устройства. Скорость передачи данных здесь достигает 80 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы получать и отправлять письма по электронной почте, учиться и работать онлайн, а также скачивать в час до 20 фильмов в HD-формате.

«Населенный пункт расположен в высокогорье республики, на границе с грузинским районом Тушетия. Добраться сюда нелегко, так как тропы, ведущие в село, недоступны для автотранспорта. Поэтому оборудование, даже во время палящего солнца или сильной вьюги, вместе со связистами сюда доставляли вьючные животные. Несмотря на трудности с логистикой и установкой базовой станции на горном рельефе, специалисты за несколько месяцев подключили современное оборудование. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал залогом улучшения качества жизни, помог наладить коммуникацию с другими городами и странами, познавать новое и всегда оставаться на связи с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Большая часть работ, проведенных оператором в республике в 2024 г., прошла в малых и отдаленных населенных пунктах в высокогорных районах Дагестана, среди которых Казбековский, Цумадинский, Ботлихский, Шамильский. Всего оператор модернизировал и установил более 300 объектов телеком-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

Selectel купил облачного провайдера Servers.ru

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Госструктуры России под хакерской атакой

В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Самые необычные гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще