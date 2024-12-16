«МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники

Праздничные дни Нового года 2025 продлятся 11 дней. Сервис бронирований отелей «МТС Travel» выяснил, где в России путешественники все еще могут найти доступные варианты туристического жилья на этот период. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Иркутска — в среднем за 4,3 тыс. руб. в сутки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel, средняя стоимость туристического жилья в России во время предстоящих праздников на данный момент составляет 9,6 тыс. руб. в сутки. Помимо Иркутска, в топ-3 самых бюджетных направлений входят Вологда и Смоленск со средними ценами 4,9 тыс. руб. и пять тыс. руб. в сутки соответственно.

В Иркутск путешественники приезжают в первую очередь, чтобы посетить главную природную достопримечательность региона — озера Байкал. Зимой озеро покрывается толстым слоем льда, по нему можно ходить и передвигаться на автомобиле. В это время года на Байкале доступны различные варианты отдыха — экскурсии по заповедным местам, в том числе на остров Ольхон, катание на коньках и санках, рыбалка и другие виды развлечений. Кроме того, на Байкале есть горнолыжные комплексы, самый известный из которых — «Гора Соболиная»

Вологда и Смоленск — старинные русские города, привлекающие путешественников своими музеями и исторической архитектурой. Вологду называют «новогодней столицей Русского Севера» — на праздниках здесь проходят тематические мероприятия, работают рождественские ярмарки. В Смоленской области находится множество дворянских усадеб, некоторые из которых хорошо сохранились и сейчас функционируют как музеи. Помимо этого, из Смоленска легко добраться до Минска, столицы Белоруссии, которая является самым популярным зарубежным направлением у туристов на новогодние праздники — по данным «МТС Travel», на страну приходится четверть всех заказов, сделанных за границей.

В топ бюджетных направлений для поездок на новогодние каникулы также вошли регионы, известные своими здравницами — Ессентуки и Пятигорск, где на данный момент можно разместиться в среднем за 6,4 тыс. руб. и 6,5 тыс. руб. за ночь соответственно, а также Тюмень, где средняя цена на отели составляет 5,8 тыс. руб. Кавминводы подойдут для поездок на Новый год любителям оздоровительного отдыха и прогулок по теренкурам. В Тюмени и соседнем Тобольске также есть лечебные курорты — с термальными источниками. Кроме того, в городе в новогодний период проходят мероприятия, работают музеи, парки и катки.

Лидирующим туристическим направлением на зимние каникулы остается Москва – в ней совершено 16% от всех ранних бронирований на этот период. На втором месте по спросу Санкт-Петербург с 11% заказов, на третьем месте Большой Сочи – 8%.

Методика: проанализированы средние открытые цены на отели, апартаменты и другие объекты размещения по России, а также бронирования в период новогодних праздников с захватом выходных дней с 29 декабря 2024 г. по 12 января 2025 г.