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В КЦР от «Контура» теперь можно работать с КЭП и МЧД в одном окне

Корпоративный центр регистрации расширил свои возможности и ускорил работу пользователей с МЧД до нескольких секунд. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Есть компании, в которых один и тот же сотрудник контролирует работу электронных подписей и МЧД. Чтобы отследить их количество и срок действия, приходится потратить много времени: сначала зайти в один сервис, потом в другой, и, возможно, записать данные еще где-то. Мы решили помочь организациям и сосредоточили всю работу с инструментами для подписания документов в одном месте — добавили новую функциональность в Корпоративный центр регистрации».

Чтобы работать с МЧД и сертфикатами КЭП, администратор сервиса заходит во вкладку с заявками на получение сертификатов электронной подписи, видит количество доверенностей на конкретного сотрудника, срок их действия, а также полномочия. Данные в сервисе отображаются по всем организациям, с которыми работает сотрудник.

Если сотрудник увольняется, администратор КЦР отзывает сертификат электронной подписи, а сервис подсказывает, остались ли у него действительные доверенности, чтобы исключить нежелательную подпись документов от имени компании.

Корпоративный центр регистрации «Контура» — сервис экосистемы «Контур», который помогает компаниям организовать выпуск и управление всеми сертификатами электронной подписи. Сейчас через КЦР оформляют сертификаты больше 20 тыс. организаций и благодаря сервису тратят на это в среднем не больше двух часов.

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