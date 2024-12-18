«Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка»

ИТ-компания «Астрал-Софт» внедрила решение для работы с Единым налоговым счетом (ЕНС) для клиентов «Райффайзен Банка». Новый инструмент на базе API-сервиса «Астрал.Платформа» позволяет компаниям и предпринимателям работать с балансом ЕНС в мобильном и онлайн-банке, не переходя во внешние приложения. Об этом CNews сообщили представители «Астрал-Софт».

В качестве интеграционного решения «Райффайзен Банк» выбрали «Астрал.Платформу», поскольку ранее сервисы ГК «Астрал» через API уже были интегрированы в систему для сдачи отчетности предпринимателей и доказали свою эффективность.

Теперь клиенты «Райффайзен Банка» — не только индивидуальные предприниматели, но и юридические лица — могут и полноценно управлять единым налоговым счетом в одном окне: отслеживать информацию по платежам и задолженности, рассчитывать сумму пополнения ЕНС, пополнять его и многое другое. Новый сервис на базе Астрал.Платформы интегрирован через API с мобильным и интернет-банком. Благодаря этому у пользователей нет необходимости обращаться в сторонние приложения при работе с ЕНС.

Среди преимуществ решения — доступность услуг в режиме 24/7 для клиентов банка, все уведомления, в том числе об отрицательном балансе, пользователи получают в онлайн-банке.

«Данный проект уникален: клиенты «Райффайзен Банка» одними из первых могут воспользоваться удобным и бесплатным сервисом в личном кабинете. Объединение сразу несколько решений для предпринимателей в одном окне упрощает процесс управления налоговыми платежами, обеспечивает прозрачное взаимодействие с регулятором, а также повышает скорость и безопасность операций», — сказал Степан Терехин, директор по развитию бизнеса компании «Астрал-Софт».