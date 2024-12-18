«Авито Путешествия»: в 2024 г. россияне распробовали Мурманск и Дальний Восток

В «Авито Путешествиях» подвели предварительные итоги года на рынке посуточной аренды жилья в России. По итогам 2024 г. количество бронирований на платформе выросло в 2,5 раза, а число доступных для аренды объектов – на 16%. При этом заметный прирост показали нетрадиционные туристические направления: Дальний Восток и Мурманская область. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

В сегменте посуточной аренды квартир наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край, на который в 2024 г. приходилось почти каждое десятое бронирование (9%). Санкт-Петербург и Москва заняли второе и третье место с долями в 8% и 7% соответственно. В первую пятерку регионов также вошли Подмосковье и Татарстан (по 5% от всех бронирований).

В то же время стремительно растет популярность Мурманской области (рост в 2,7 раза) и регионов Дальнего Востока: в 2024 г. число бронирований квартир посуточно в Приморском крае увеличилось в 3,5 раза, в Амурской области — в 3,4 раза, в Хабаровском крае — в 3,2 раза.

«Туристический потенциал регионов Севера и Дальнего Востока в значительной степени еще не раскрыт, однако в последние годы они привлекают все большее число самостоятельных путешественников, которые уже исследовали традиционные маршруты вдоль и поперек. В тех локациях, где пока не появилась развитая гостиничная инфраструктура, именно частные квартиры, апартаменты и дома стимулируют рост турпотока», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

В среднем по России снять квартиру на сутки в 2024 г. стоило 3200 руб. Среди топ-20 регионов по популярности доступнее всего такие объекты в Башкортостане и Челябинской области (по 2500 руб.), Иркутской области (2600 руб.), Самарской, Воронежской и Тюменской областях (по 2700 руб. в каждом). Самые дорогие направления уходящего года – Москва (4900 руб.), Санкт-Петербург (4100 руб.), Нижегородская область и Краснодарский край (по 3800 руб. в сутки).

В сегменте посуточной аренды загородного жилья в пятерку самых популярных направлений года вошли Подмосковье (13% от всех бронирований), Ленинградская область (9%), Краснодарский край (7%), Карелия (5%) и Челябинская область (3%). Средняя по России стоимость посуточной аренды загородного дома в 2024 г. составила 8600 руб. Самые доступные цены зафиксированы в Крыму (5400 руб.), Республике Алтай (6000 руб.), Дагестане (6300 руб.), Челябинской области (7000 руб.) и Башкортостане (7100 руб.). Дороже всего арендовать загородный объект на сутки в 2024 г. стоило в Санкт-Петербурге (11800 руб.) и в Московской области (11300 руб.).

Топ-20 популярных субъектов России среди российских путешественников по числу бронирований посуточных квартир, данные «Авито Путешествий» за 2024 год