«Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на установку и подключение бытовой техники в России перед Новым годом. В канун новогодних праздников спрос россиян на установку и подключение бытовой техники вырос в ноябре 2024 г. по сравнению с началом 2024 г. в 2,2 раза — на 117%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Согласно статистике «Авито Услуг», в преддверии новогодних каникул россияне чаще всего обращались за помощью специалистов по установке кондиционеров и систем вентиляции. На второй строчке в списке самой популярной бытовой техники по установке и монтажу — кухонные плиты, варочные панели и духовые шкафы. Замыкают тройку лидеров — стиральные и сушильные машины. Россияне все чаще делают акцент на подготовке своего жилья к праздникам, отдавая предпочтение не только обновлению интерьера, но и улучшению функциональности. Вместо масштабных преобразований многие сосредотачиваются на покупке и установке необходимой бытовой техники, подходя к этому процессу практично и рационально.

Лидерами по росту спроса на установку и подключение стали посудомоечные машины — спрос у россиян вырос в 2,7 раза (+175%). Спрос на установку посудомоечных машин вызван желанием россиян сократить время на бытовые дела, особенно перед началом праздников, когда забот о доме становится больше. Предложение услуг по установке и подключению посудомоечных машин от специалистов увеличилось на 140%.

Одновременно с этим повышенным спросом стали пользоваться услуги специалистов по подключению и наладке работы стиральных и сушильных машин. Россияне проявляли интерес к такой услуге осенью относительно начала года на 110% чаще. Праздничные хлопоты, связанные с подготовкой к новогодним каникулам, увеличивают потребность в надежной технике, особенно, когда в гости приезжают родственники и друзья. Кроме того, сезонные скидки на бытовую технику делают покупку новых устройств более доступной, что стимулирует спрос на их установку и наладку.

Спрос на подключение кухонных плит, варочных панелей и духовых шкафов вырос на 58% относительно начала 2024 г. Это связано с увеличением интереса к домашней кулинарии в осенне-зимний период, когда россияне больше времени проводят дома. Кроме того, подготовка к новогодним праздникам подталкивает владельцев обновлять бытовую технику, чтобы обеспечить комфорт и удобство в приготовлении праздничных блюд, а также впечатляющий результат.

Несмотря на холодное время года почти настолько же выросла популярность услуг по монтажу кондиционеров и вентиляции — на 51%, что связано с увеличением потребности россиян в оптимальном температурно-влажностном режиме. Установка кондиционера в зимнее время года позволяет оптимально подготовится к началу жаркого лета, а установка вентиляционного оборудования и кухонных вытяжек обеспечит комфортное времяпрепровождение во время новогодних праздников.