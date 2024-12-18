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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало более функциональным. «БСПБ.Бизнес» – это канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

«БСПБ.Бизнес» позволяет предпринимателям с экрана смартфона управлять основными банковскими продуктами, такими как счета, пакеты услуг, бизнес-карты, депозиты, эквайринг, кредиты, зарплатный проект, а также пользоваться многообразием полезных сервисов.

Обновление привнесло немало функций, например, возможность подать заявку на кредит, поставить на учет в банке валютный контракт, а также сформировать и подписать ведомость на выплату зарплаты в рамках зарплатного проекта.

Оценить возможности работы в мобильном банке от БСПБ теперь можно еще до того, как предприниматель стал клиентом банка, то есть, до открытия счета. После подачи онлайн-заявки на открытие счета руководитель бизнеса сразу получает доступ в мобильное приложение, чтобы переслать партнерам реквизиты зарезервированного счета, выбрать банковские продукты, а также контролировать статус открытия счета. После открытия счета доступ к полноценному функционалу приложения появится автоматически.

Заказать электронную справку через мобильное приложение можно в два раза дешевле, чем в веб-версии интернет-банка (а в сравнении с бумажным аналогом – выгоднее в шесть раз). А подключив в мобильном приложении push-уведомления, можно сэкономить на получении SMS с информированием о счетах и событиях.

«Мобильное приложение «БСПБ.Бизнес» отвечает всем требованиям современного бизнеса – это помощник и надежный партнер для управления финансами компании. При развитии онлайн-банкинга для бизнеса нам важно, чтобы мобильный банк был удобным, быстрым и доступным 24/7. И главное – все финансовые операции возможны без обращения в офис ,анка», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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