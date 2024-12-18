CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

ИИ-ассистент от «Точки» первым на рынке научился считать долги контрагентов

ИИ-сервис «Ассистент» банка для предпринимателей и предприятий «Точка» поможет предпринимателем узнать объем задолженности от контрагентов. Опция доступна для всех клиентов «Точки». Она позволяет предпринимателю сэкономить до нескольких часов, которые он мог бы потратить на «ручные» подсчеты. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

В новом сценарии ИИ-ассистент отвечает на следующие вопросы: сколько мне должен [контрагент] за [период]; какой контрагент мне должен больше за [период].

Ассистент дает ответ на основе анализа выставленных, но не оплаченных счетов в «Точке».

Безопасность передаваемой ассистенту информации гарантируется — «Точка» не передает персональные данные в сторонние сервисы для работы сценария.

toch1.jpg

Точка
ИИ-ассистент от «Точки» первым на рынке научился считать долги контрагентов

«Мы в «Точке» создаем ИИ-технологии, которые помогают предпринимателям решать сложные задачи на простом «человеческом» языке. Например, узнать, сколько денег должен контрагент. В традиционном сценарии предпринимателю нужно открыть список счетов, отфильтровать нужные, вручную суммировать их, не ошибиться. В «Точке» вместо этого достаточно написать ИИ-ассистенту, например, «сколько мне должен ИП Петров за ноябрь?». Умный ИИ отфильтрует неоплаченные счета Петрова за ноябрь, суммаризирует и выдаст нужную цифру. И даже уточнит, сколько счетов на какую сумму уже просрочено. Мы стремимся к тому, чтобы все управление бизнесом для наших клиентов было естественным и удобным», — сказал Михаил Корочкин.

«Точка» запустила «Ассистента» чуть больше года назад — осенью 2023 г. За это время помощник научился следующим опциям: ответы на вопросы про бизнес на основе базы знаний «Точки»; навигация клиента по разделам интернет-банка с инструкциями и ссылками; ответы на вопросы, касающиеся уплаты налогов; открытие депозитов и консультация по ним; выписки из интернет-банка; переводы по СБП; ответы на вопросы про тарифы банка; аналитика по операциям за определенный период.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще