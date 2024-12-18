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«МегаФон» разогнал мобильный интернет на центральной набережной Астрахани

Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов «МегаФона» в Астрахани выросла до 80 Мбит/с. Оператор установил новые телеком-объекты с поддержкой LTE в любимой локации у астраханцев и туристов – на берегу Волги. Жители и гости города уже оценили комфорт в работе с онлайн-ресурсами — трафик за последний месяц увеличился на 24%.

Астраханская набережная — это главное культурное место, где проходят торжественные масштабные мероприятия. Как показывают данные оператора (big data), на берегу реки обладатели зелёных SIM‑карт расходуют на 10% больше онлайн-информации, чем в среднем по городу. А в праздники и каникулы эта цифра увеличивается вдвое.

«Мы внимательно следим за увеличением нагрузки и быстро реагируем на изменения. Чтобы пользователи без задержек делились видео и фото в социальных сетях и мессенджерах, инженеры запустили цифровое оборудование, которое работает в нескольких частотных диапазонах. Это позволило улучшить качество покрытия, расширить ёмкость сети 4G до 30% и равномерно распределить абонентскую нагрузку, что особенно важно в преддверии массовых новогодних гуляний», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Новая инфраструктура обеспечила комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что актуально возле водоема.

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