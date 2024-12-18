«МегаФон» ускорил интернет в одном из крупнейших концертных залов Москвы

Инженеры оператора разогнали мобильный интернет в концертном зале VK Stadium в столице. Теперь зрители концертов, музыканты и персонал арены могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование поддерживает диапазоны 2G (GSM-1800) и 4G (LTE-1800). Их одновременная работа помогает сохранить баланс между более высокой пропускной способностью и покрытием. Таким образом, диапазоны обеспечивают стабильность сигнала и более высокую скорость мобильного интернета даже при максимальной наполненности арены.

Благодаря такому апгрейду сети посетители стадиона смогут без задержек делиться фотографиями и видео в социальных сетях, вести прямые эфиры даже в часы пиковой нагрузки. Новое телеком-оборудование обеспечивает надежное соединение на всей территории стадиона: от трибун до зоны фаст-фуда и VIP-лож. Такой эффект достигается в том числе за счет технологии MIMO 2x2, способной принимать сигналы от множества пользователей одновременно по параллельным каналам связи.

«Высокоскоростной мобильный интернет для зрителей сегодня — это не просто удобство, а возможность сохранить и передать свои эмоции от происходящего всему миру. По данным VK Stadium, в 2024 г. мероприятия на арене посетили около 470 тыс. человек, большая часть которых привыкла делиться яркими моментами в режиме реального времени, поэтому мы постарались дать посетителям и персоналу площадки возможность наслаждаться этим без ограничений, независимо от загруженности сети», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

VK Stadium — один из крупнейших концертных залов в Москве общей площадью семь тыс. кв. м. Ее пространство спроектировано и оснащено для проведения мероприятий в самых разных форматах и жанрах: от концертов и киносъемок до модных показов, спортивных и игровых мероприятий. При этом пространство организовано так, что каждый зритель имеет прямой обзор сцены вне зависимости от его местонахождения.