«МегаФон»: жители Чечни увеличили трафик на видеосервисах

К началу зимы 2024 г. максимальную динамику в регионе показывает «VK Видео». За год потребление контента здесь выросло более чем в 3,5 раза. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенного трафика на профильные интернет-ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Заметный рост демонстрируют отечественные площадки. Среди лидеров Rutube. На просмотр фильмов, сюжетов и шоу в октябре и ноябре 2024 г. абоненты в регионе потратили на 37% больше трафика, чем годом ранее. Рост показывает и социальная сеть «Одноклассники», видеоролики там стали смотреть на 3% чаще.

Ощутимый объем цифрового трафика сейчас приходится и на мессенджеры. К примеру, объем интернет-данных VK год к году увеличился в четыре раза, в том числе за счет пересылки различного видео.

Востребованность онлайн-кинотеатров суммарно выросла на 37%. В тройку наиболее популярных в регионе входят «Кинопоиск», Okko и Start. Также в топ‑5 — «Иви» и Premier.

«Развивая собственную сеть, мы обеспечиваем абонентам доступ к онлайн-сервисам в любых, даже самых труднодоступных местах. Так, жители высокогорных Шатойского и Веденского районов в этом году получили новые скорости мобильного интернета, максимально она достигает 100 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 50 роликов в минуту», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской республике Мурад Евлоев.